14日、長野県上田市の田んぼで66歳の男性がトラクターの下敷きになっているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、男性が運転操作を誤った可能性も含めて調べています。警察によりますと14日午後1時すぎ、長野・上田市殿城の田んぼでトラクターの下敷きになっている男性を、一緒に訪れていた家族が発見しました。男性は上田市真田町本原に住むペルー国籍の66歳の派遣社員で、心肺停止の状態で上田市内の病院