14日夜、熊本県阿蘇市にある住宅から火がでて全焼し、焼け跡から性別のわからない一人の遺体が見つかりました。 14日午後9時半ごろ、阿蘇市一の宮町（いちのみや）宮地（みやじ）で「爆発音がして建物から火炎が見える」という内容の119番通報が近所の人から相次ぎました。 警察や消防によりますと、火は約3時間後に消し止められましたが、竹原和博（たけはら・かずひろ）さん（76）の木造2階建ての住宅170㎡が全焼し、焼