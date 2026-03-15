3月11日、JRA（日本中央競馬会）は池添謙一騎手（46）と高杉吏麒騎手（20）がスマートフォン（以下、スマホ）の不適切使用していたことを受け、ともに3月21、22日の2日間の騎乗停止の処分を発表した。【写真】乱闘騒ぎが起きた東京競馬場で行われたFRUITSZIPPERのトークショー競輪はワイヤレスイヤホンの持ち込みでも３ヶ月の出場停止2人は7日に兵庫県・阪神競馬場から千葉県・中山競馬場への移動中、自身のスマホでNetflixお