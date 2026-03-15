阪神の岩崎優投手（34）が15日、自身のスレッズを更新し、日本代表「侍ジャパン」の一員として奮闘する後輩の佐藤輝明内野手（27）に送ったエールがファンの心を揺さぶった。岩崎は日本―ベネズエラ戦のスタメンに「2番・右翼」で佐藤輝が名を連ねると「打て輝明。輝跡を刻め」と投稿。この言葉は阪神での佐藤輝のヒッティングマーチに使われているフレーズを使ったものと見られ、ファンも「ザキさんの言葉、テルに届くと思い