ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１５日、都内で「ＣＲＥＡＴＥｓコラボ商品記者発表会」を行った。メンバーは、クレイツとＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲがコラボしたアイロンセットをお披露目した。櫻井優衣は「普段アイドルメークや、プライベートでも愛用している。コラボしていただけてとてもうれしいです」と笑顔。月足天音は「前髪は命」と強調し、「１本１本並んでいるのが好き。１本１本、熱を通してつくっています」と