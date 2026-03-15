お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）が14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。3週間の休養から復帰した。若林は冒頭に「私は3週間ぶりだから1カ月ぶりぐらい？ここ（ニッポン放送）来るの」と春日に確認。若林は「リハビリが始まったのが1週間前ぐらいだから」と明かすと、春日は「リハビリっていうのがあるの？それは家で？病院で？」と聞いた。若林は「病院で。すごい