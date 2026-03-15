2Lサイズの飲料水のボトルを持って、街を歩く人はなかなか見かけません。それでもコンビニエンスストアで2Lサイズの飲料水を見て、「お買い得なのでは」と思うことは少なくないでしょう。 最初に提示された数字や情報（アンカー、船のいかり）が、その後の判断に無意識に影響を与える認知バイアスの一つに「アンカリング効果」があります。アンカリング効果は、購買行動において非合理的な判断をもたらすことがあるので