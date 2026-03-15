派遣社員として働いていて、契約満了で退職する予定の場合、退職後の健康保険をどうするかは早めに決めておきたい問題です。特に、退職後は無収入になる見込みなら、毎月の保険料はできるだけ抑えたいところでしょう。 健康保険の選択肢としてよく比較されるのが、勤務先の健康保険を続ける「任意継続」と、市区町村で加入する「国民健康保険」です。本記事では、それぞれの違いを整理したうえで、無収入になる予定の人がどう