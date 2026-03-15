☆時代の転換点ベイスターズのブルペンを長年支え続けてきた三嶋一輝が、チームを去る。DeNA体制の象徴とも言える右腕の離脱は、2026年というシーズンの大きな転換点だ。その一報に、誰よりも特別な感情を抱いたのは、隣で苦楽を共にしてきた山粼康晃だった。「寂しいですけれども、僕も現役としての賞味期限がありますからね」。プロとしての冷徹な現実を見据えつつも、その言葉の端々には隠しきれない寂しさが滲む。