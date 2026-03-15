の実写版「ONE PIECE」は、原作の「アラバスタ編」をシーズン2とシーズン3に分けて描き切る計画だ。共同ショーランナーのジョー・トラッツは「最初から2シーズン構想だった」と明かし、その理由を米に語っている。 実写「ONE PIECE」シーズン1では、原作コミック1巻～12巻の「東の海（イーストブルー）編」が全8話で描かれた。12巻～24巻に相当する「アラバス