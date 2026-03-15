侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１＝カブス）のまさかの負傷交代に衝撃が走った。１４日（日本時間１５日）のベネズエラとの準々決勝（ローンデポ・パーク）の初回、３番・鈴木が四球で出塁すると二死から盗塁を敢行。頭から滑り込んだ際に右ヒザ付近を痛め、ひきずりながらベンチに下がった。盗塁はアウト判定となり、代わって森下（阪神）が中堅守備に入った。主砲・鈴木の負傷交代はもちろんカブスに影響をもたらす。すぐに