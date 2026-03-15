元衆院議員の杉村太蔵氏が１５日、「サンデー・ジャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では既婚女性とのＷ不倫を週刊誌に報じられた松本洋平文科相について取り上げた。報道によると松本氏は女性を議員会館の自室に招き入れていたという。松本氏は女性との関係を認めたうえで「家族間では整理がついている」と釈明し、高市首相も続投させる意向を示している。松本氏と当選同期の杉村氏は「（同期が）８３人いましたけど、こ