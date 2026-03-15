先発の山本由伸は4回4安打2失点■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の伊藤大海投手が14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ代表戦の6回から4番手で登板。逆転3ランを浴び呆然と打球の行方を見送った。5-4の6回から登板。無死から連打で一、三塁のピンチを招くと、アブレイユに高めのフォーシームを捉えられ