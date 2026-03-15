「ユ・クイズ ON THE BLOCK #324」 2026年3月にデビューから8周年を迎える"スキズ"ことStray Kids。2025年は、米ビルボード・アルバム・チャート"Billboard 200"での8作連続首位、世界35の国と地域で全56公演を行った自身最大規模のワールドツアー「dominATE」の完走、世界最大級のK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の大賞(「ALBUM OF THE YEAR」)初受賞──K-POP史に残る輝かしい記録を更新してきた。8周年記念日(3月25日)の