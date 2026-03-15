大谷翔平の本塁打が生んだ出会い■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）大谷翔平投手が右中間席にかっ飛ばした豪快弾は、出会うはずのない2人を引き合わせたようだ。日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラと対戦。大谷は初回、試合を降り出しに戻す先頭打者アーチを放った。その本塁打球をキャッチしたのはマイアミ在住の男性。“時の人”とな