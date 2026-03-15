ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ドミニカ共和国代表選手の会見での振る舞いを巡り、韓国ファンから大ブーイングが起こっている。「度を超えてるジョークになってない」の声 問題視されているのは、2人のドミニカ共和国選手の振る舞いだ。 会見には、サンディ・アルカンタラ投手（マーリンズ、30）と、ヘラルド・ペルドモ内野手（ダイヤモンドバックス、26）が出席した。 アルカンタラは、会場に入るなり、机の上に用