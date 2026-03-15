BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』のリリースを記念した大規模イベントを開催し、日本と中国でも爆発的な反応を巻き起こしている。YGエンターテインメントは3月12日、テンセント・ミュージック・エンターテインメント・グループ（TME）と協力し、中国20都市で実施した『DEADLINE』発売記念プロモーションを成功裏に終えたと発表した。【注目】BLACKPINK、“解散”が語られるワケ今回のプロジェクトは、TME史上最大規模のオ