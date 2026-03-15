お笑いトリオ「東京０３」の角田晃広が１５日、都内で行われたアニメ映画「パリに咲くエトワール」（谷口悟朗監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。１９１２年の仏パリを舞台に日本人少女２人が夢を追う姿を描く。アニメ声優に初挑戦の角田は和食レストランの店長を務めるエンゾ役の声を担当し、「めちゃくちゃ心配でした。大男なので、大声を出すことを意識しました。滑舌もいい方じゃない。それに老眼で近視もある。下だ