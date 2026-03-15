元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀と猫の癒しツーショットが話題になっている。フジテレビの土ドラ特別企画「元カレの猫を、預かりまして。」にて主演を務める柏木は、１４日までに自身のインスタグラムを更新。あらすじをつづり、ラフな姿でドラマ内に登場するブサかわ猫・ヨミチと戯れるオフショットや、ヨミチを真正面から捉えたアップ写真などを掲載した。この投稿にファンからは「ゆきりんもヨミチもかわいすぎる」「ナ