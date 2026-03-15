◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの吉田正尚外野手がベネズエラ戦の試合前円陣で声出しをした。マイアミに場所を移した初戦の声出しを託され「今日から３ついきます。ちょっと雰囲気ガラッと変わるんで、のまれないように」とナインの気を引き締め直した。続けて「まだまだ今日勝って、強いチームと３回ここからやると思うんで。やることは変わらない。ベ