ミラノ・コルティナオリンピックで男子スピードスケートに出場した山形中央高校出身の森重航選手が吉村山形県知事と面会し、来シーズンに向けて奮起を誓いました。森重航選手は北海道生まれで、山形中央高校出身の25歳です。初出場となった前回の北京オリンピックではスピードスケート男子500メートルで銅メダルに輝いています。今大会で、森重選手は男子1000メートルと500メート