AIに尋ねれば、もっともらしい答えが瞬時に返ってくる──写真も映像も言葉も、いまや本物と区別がつかないレベルで生成できるようになった。そんな時代に、私たちは何を信じ、どこに判断の基準を置けばよいのか。気候変動をめぐる議論でも、対策に反対する言説や断定的な主張が溢れ、情報環境はさらに複雑化している。知識を吸収していく子どもたちにとって、「誰かが言ったことをそのまま受け取ってしまう」状況は決して小さな課