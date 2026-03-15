◇第6回WBC準決勝ベネズエラ―日本（2026年3月14日マイアミ）ベネズエラの強力打線が侍ジャパンの強力投手陣から逆転に成功した。先発左腕スアレスが2回2/3を3安打5失点、2本塁打、3四球で降板。3点ビハインドの苦しい展開となったが、5回に侍ジャパンの隅田知一郎を捉えた。5回からマウンドに上がった隅田に対し、先頭のチョーリオが四球を選ぶと1死後に2番ガルシアが左中間へ1点差に迫る2ランを放った。ガルシアは3