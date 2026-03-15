静岡県掛川市にある、分厚いチャーシューが人気のがっつり系ラーメン店｢麺屋三丁目｣。看板メニュー｢力麺｣を目当てに訪れる人が多いお店ですが、実はその中に“裏ボス”的存在があるのをご存じでしょうか?それが｢力麺かつを｣。のりぴよも一口食べてすっかりとりこに。香ばしいかつおの風味と力麺のうまみが重なる一杯は、まさに隠れた主役。今回はのりぴよ推し｢力麺かつを｣の魅力を紹介します。 真っ赤な