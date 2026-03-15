「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンの２番手としてマウンドに上がった隅田知一郎投手が、２ランを被弾。１点差へ迫られ２／３回を２失点でマウンドを降りた。先頭をいきなり四球で歩かせてしまった隅田。アクーニャは高めのボール球で空振り三振に仕留めた。しかし続くガルシアに左中間へ２ランをたたき込まれ１点差に迫られた。ベネズエラベンチは大盛り上がりとなり、左腕