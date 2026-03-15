元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。「3・11」への思いを語った。松岡の行きつけだという東日本大震災の日、2011年3月11日にオープンしたというお店の方からのメッセージを紹介。その中、松岡は「テレビとかネットなんかも見ていて“あれから15年か、早いもんだな”っていうのと同時に、絶対に忘れてはいけないものだし、“これからもまた来るであろう、いつ来るかわか