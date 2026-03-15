アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの交渉について、合意に至るには「条件がまだ十分ではない」と語り、戦闘を継続させる考えを改めて示しました。トランプ大統領は14日、NBCテレビの電話インタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向けた交渉について、「イランは合意を望んでいるが、私はしたくない。条件がまだ十分ではない」と述べました。合意の条件についてトランプ氏は「十分に確実なものでなければなら