イラク・サッカー協会のアドナン・ディルジャル会長は14日、同国代表が今月31日にW杯北中米大会の大陸間プレーオフ（PO）決勝が行われるメキシコに向けて出発することを明らかにした。W杯アジア予選9位のイラクは1986年以来の本大会出場に向け、PO決勝でボリビア（南米7位）―スリナム（北中米カリブ海5位）戦の勝者と対戦が決まっている。しかし、中東情勢の緊迫化で国内リーグの選手やスタッフがメキシコの入国ビザを取得す