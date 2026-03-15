「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）ベネズエラ代表のアクーニャがハーフスイングの判定にブチ切れた。３点を追う五回、無死一塁。カウント２−２からの７球目、隅田の直球に対してスイングをしかけてバットを止めた。だが、一塁塁審はハーフスイングを取り、空振り三振となった。アクーニャは両手をあげて塁審へ怒りを隠せず、ロペス監督が止めに入った。さらに、打撃コーチのミゲル・カ