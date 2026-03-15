一年間放置された目玉焼きがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】1年放置された目玉焼き「一年前になくした目玉焼き出てきたんだけど生卵に戻ってるしプラスチック化してる𝐬𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐦𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐲」と件の目玉焼きを紹介したのは漫画家VTuberの柿之田ねゐなさん（@ka_kinota）。目玉焼きなのに白身の部分は琥珀色