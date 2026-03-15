美しく蘇った8代目「クラウン」に秘められたストーリーとは2026年2月21日から22日の2日間にパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された「ノスタルジック2デイズ2026」に、トヨタモビリティ神奈川（神奈川トヨタ）は「8代目クラウン」を展示しました。1955年に初代が誕生し、2025年に70周年を迎えたクラウン。現行型は16代目にあたり、大胆なイメージチェンジを敢行して2022年に登場しました。【画像】超カッコいい！ これがトヨ