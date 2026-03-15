私（スミレ）は、夫のコウスケと小学生の息子と娘の4人家族です。私の実家は5年前に父を亡くしてから、毎年父の命日に集まって食事会をしてきました。母や姉のユリ、弟のダイチ、そして私たち家族が集まり、父を偲んで思い出に浸る日なのですが……。結婚したダイチのお嫁さん、ナナちゃんの誕生日が命日と一緒でした。それ以来お祝いもすることになりモヤモヤします。夫に言うと「それなら自分からやめにしようって言うしかない」