岡山市北区の池田動物園で飼育されているホワイトタイガーが13歳の誕生日を迎えるのを前に、きのう（14日）バースデーイベントが開かれました。 【写真を見る】池田動物園のホワイトタイガー「サンちゃん」が16日に13歳の誕生日バースデーイベントにファン【岡山】 （♪）「ハッピーバースデー、サンちゃ～ん」 あす（16日）で13歳になる、ホワイトタイガӦ