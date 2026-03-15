14日夜、名古屋市南区のアパートで火事があり、85歳の住人の男性が死亡しました。警察と消防によりますと、14日午後11時すぎ、南区戸部下にあるアパート「みどり荘」の住人から「2階の7号室から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防車など17台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造2階建てのアパートの2階にある7号室が全焼しました。この部屋に住む職業不詳の河内幸久さ