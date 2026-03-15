江田島市で水道管から水が漏れ出す事故があり、この事故の影響で呉市の一部では15日朝から断水が行われています。事故があったのは江田島市江田島町の小用港付近の市道です。管理する県水道広域連合企業団によると、14日午前、地下約3メートルに埋め込まれた水道管から水が漏れ出し道路が陥没しました。水道管は隣の呉市に水を送る送水管で、約2メートルの亀裂が確認されたということです。この事故の影響で呉市は15日