＜ザ・プレーヤーズ選手権3日日◇14日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞大会2日目夜から3日目朝にかけて、会場付近で銃撃事件が起きた。ゴルフウィークなど複数の米メディアによると、13日午後10時30分ころ、コースから1マイル（約1.6キロ）も離れていない薬局の駐車場で、男が2人を銃撃した。2人は病院に搬送後、死亡が確認された。被害者は容疑者と面識があり、家庭内のトラ