フジテレビの政治討論番組「日曜報道THEPRIME」（日曜前7・30）は15日、次週22日をもって放送を終了することを発表した。梅津弥英子アナが「さて『日曜報道THEPRIME』は来週最終回を迎えます」と切り出す場面が。「フジテレビはこの時間帯、過去数十年にわたりまして、政治討論番組をお送りしてきたわけですが」と同局の歴史を振り返った。「日曜報道…」は19年にスタート。コメンテーターの元大阪府知事の橋下徹氏