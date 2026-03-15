第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間）の出場校による甲子園練習が15日、最終日の2日目を迎えた。昨夏の選手権を制した沖縄尚学は、エース左腕の末吉良丞投手（3年）がマウンドの感触を確かめるように約10球を投じた。昨春から3季連続3度目の出場となるだけに「久しぶりに来たなあ、という感じです。マウンドに立って周りを見渡した時に、高校野球をやってきて一番いい光景だと思います」と余裕を感じさせた。6日の抽