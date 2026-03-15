15日、身近な海の変化から地球の環境問題を考えようと 熊本県苓北町で地元の高校生たちが "お魚王子" と一緒に幼魚を採集しました。 この活動は苓北町と九州電力が取り組んでいるものです。15日は海洋環境分野で活躍する岸壁幼魚採集家の鈴木香里武（すずき・かりぶ）さんと一緒に 天草拓心高校の生徒たちが幼魚を採集しました。みんなで磯に降りて 石を持ち上げ網を入れるとエビやメジナの稚魚のほか、目の上の突起が特徴的なカ