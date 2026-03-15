『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場している大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が11日、ブランドアンバサダーを務めるヒューゴ ボス ジャパンの公式インスタグラムに登場。大人の色気漂うクールなまなざしショットが公開され、反響を呼んでいる。【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平投稿では、最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」をまとった