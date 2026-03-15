◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表「侍ジャパン」と準々決勝で戦うベネズエラ。1番ライトに入るロナルド・アクーニャJr.選手が感情をあらわにする場面がありました。日本が5-2で2点リードの5回、ノーアウト1塁で打席を迎えたアクーニャJr.選手は、日本の2番手隅田知一郎投手に対して、カウント2-2からの7球目、高めのストレートがハーフスイングとなり、空振り