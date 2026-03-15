元・おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が15日までに、自身のインスタグラムとYouTubeチャンネルを更新。“料理にハマっている”という、次男でタレントの矢島名月（22）とエプロン姿でキッチンに立ち、親子で料理をする動画を公開した。【動画】「美男美女な仲良し親子」タレントの次男と“親子クッキング”動画を公開した渡辺美奈代（レシピあり）名月は最近自身のTikTokにて料理配信を始め、「