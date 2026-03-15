将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。カド番の藤井棋王が踏ん張るか、王者を追い詰めた増田八段が念願の初タイトル奪取なるか。大注目の一戦は、「相掛かり」の出だしとなった。【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の第4局（生中継中）藤井棋王の防衛4連覇