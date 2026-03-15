◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男女のシングルスの準々決勝が14日に行われ、一夜で3人の日本選手が中国選手を破りました。世界のトップ選手たちが集まった卓球の『WTTチャンピオンズ重慶』。女子シングルスでは、世界ランク13位の大藤沙月選手が同7位の陳熠選手(中国)に4-3(11-6、12-14、11-6、11-7、5-11、7-11、12-10)のフルゲームの末に勝利。中国の21歳若手に1時間を超える熱戦で破りました。また初戦