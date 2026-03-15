アメリカのトランプ大統領は14日、事実上封鎖状態にある原油輸送の要衝・ホルムズ海峡について、航行の安全確保に向けて日本や中国、イギリスなどに対し艦船を派遣するよう協力を求めました。トランプ大統領は自身のSNSで14日、「ホルムズ海峡を通じて石油を受け取る世界の国々は、航行の安全を確保する必要がある」と訴えました。そのうえで「我々は航行の安全確保を支援し、円滑に進むよう各国と連携する。これは常にチームとし