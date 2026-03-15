ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」のエース・山本由伸投手（２７＝ドジャース）が１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦に先発。４回４安打２失点、５奪三振で降板となった。立ち上がりから苦しい投球となった。初回からアクーニャ（ブレーブス）の先頭打者本塁打を被弾。同点となった２回もトーバー（ロッキーズ）、トーレス（タイガース）の連続左翼フェンス直撃の二塁打でさらに１点を献上した。許した安打は全て長打とベネズ