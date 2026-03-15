ＷＢＣ準々決勝が１４日（日本時間１５日）にマイアミのローンデポ・パークで行われ、日本代表を率いる井端弘和監督（５０）が珍しく感情を大爆発させた。試合の序盤は先発した山本（ドジャース）が初回の先頭打者弾を含め、３回まで先頭に長打を許す苦しい展開。しかも大谷（ドジャース）のソロで１―１の同点に追いついた初回の攻撃で、二盗を試みた鈴木（カブス）が負傷して途中交代を余儀なくされるなどベンチとしても誤算