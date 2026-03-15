価値ある四球に野球ファンが沸いた。ＷＢＣ連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は現地１４日（日本時間１５日）、ベネズエラとの準々決勝（ローンデポ・パーク）に臨んだ。１―２で迎えた３回。日本は先頭・源田壮亮内野手（３３＝西武）が四球を選んで反撃の機運を高めた。この日も定位置の「８番・遊撃」でスタメン出場。第１打席から主砲・大谷（ドジャース）につなぐ役割をきっちり果たした。１次ラウンドで出塁率７割２