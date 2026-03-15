愛知県豊橋市の海岸付近で14日に発生した山火事は、一夜明けた現在も鎮火には至っていません。消防によりますと、14日午後3時45分ごろ、豊橋市高塚町の海岸沿いの山林で「山から炎が出ている」などと通報が相次ぎました。消防車10台とヘリコプター1機が出動して消火にあたりましたが、夜間は放水を一時中断していました。15日は午前7時半ごろからヘリコプターでの放水を再開しましたが、午前11時半時点で鎮火