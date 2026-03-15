筋トレで体型を変えていくプロセス 筋トレで自分という「作品」を作って楽しもう！ 筋トレで体型を変えていくプロセスは、彫刻を作る作業に似ています。彫刻を作る過程は、おおよそ次のような手順となります。 ①土台の板に固定した棒や針金に粘土のかたまりをつけ、全体の大まかな形を作る。②アウトラインを整えるために、各部分にさらに粘土をつけたり削ったりする。]